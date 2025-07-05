Гуманитарная помощь в Одесской области пенсионерам и другим уязвимым категориям населения предоставляется в двух форматах.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Одесской области оказывается благотворительной организацией "Каритас-Спес" в виде восстановления и ремонта жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В рамках программы, гуманитарная помощь в Одесской области пенсионерам и другим уязвимым категориям населения предоставляется в первую очередь тем украинцам, дома которых пострадали из-за войны.

Гуманитарная помощь в Одесской области пенсионерам и другим уязвимым категориям населения предоставляется в двух форматах, в зависимости от возможностей человека или семьи:

Первый вариант предполагает полную организацию процесса ремонта. Это касается, прежде всего, социально уязвимых категорий населения — пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких. В таких случаях фонд самостоятельно находит подрядную строительную компанию, выполняющую ремонтные работы. "Каритас" обеспечивает финансирование, заключает трехстороннее соглашение между собой, семьей и производителем работ, а также координирует весь процесс - от оценки повреждений до завершения ремонта.

Второй формат касается прежде всего людей, которые могут самостоятельно организовать ремонт своих домов. В таком случае "Каритас-Спес" оказывает финансовую поддержку. В то же время инженеры фонда обязательно производят выезд на место, проводят оценку повреждений и составляют предварительный расчет стоимости. Это позволяет определить обоснованную сумму пособия и избежать непредвиденных расходов.

Можно позвонить на горячую линию ячейки Каритаса в тех областях, где работает программа восстановления жилья и узнать, может ли человек претендовать на такую ​​помощь.

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