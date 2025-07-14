Бенефициарами гуманитарной помощи в Кривом Роге могут стать не только пенсионеры, но и другие категории уязвимого населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется от благотворительного фонда Каритас Украина в сотрудничестве с ООН, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на странице организации в Фейсбуке.

Кривой Рог продолжает жить в условиях постоянной опасности Ракетные обстрелы, которые не утихают, приносят с собой разрушение, боль и отчаяние.

Поэтому Благотворительный фонд «Каритас», работающий при Приходе Святого Николая Чудотворца УГКЦ, реализует гуманитарный проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине». Инициатива воплощается в сотрудничестве с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine), и главная цель гуманитарной помощи для пенсионеров в Кривом Роге — помочь людям, чьи дома были повреждены в результате войны.

Специалисты работают на местах: проводят обследование, фиксируют повреждения, осуществляют техническую оценку состояния жилья и регистрируют пострадавшие семьи. Все это для того, чтобы как можно больше людей получили необходимую поддержку. Они пытаются охватить каждую семью, потерявшую свой дом или его часть, чтобы помочь им начать путь к восстановлению.

Бенефициарами гуманитарной помощи в Кривом Роге могут стать не только пенсионеры, но и другие категории уязвимого населения:

лицо с инвалидностью;

тяжелый больной человек;

люди почтенного возраста 60+;

одинокие матери/родители или опекуны;

многодетная семья;

беременная женщина и/или мать с ребенком до 3 лет.

Если ваше жилье пострадало в результате российских обстрелов – не медлите. Обращайтесь за контактами, указанными в объявлении организации.

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