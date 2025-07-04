Ця гуманітарна допомога у Миколаївській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців дозволяє пережити найважчі випробування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області можна отримати від благодійної організації Карітас Україна в рамках проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації у Фейсбук.

Гуманітарна допомога у Миколаївській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців надається "Карітас Україна" у партнерстві з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Програма охоплює одразу кілька напрямків допомоги, зокрема:

Ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій

"Карітас" організовує ремонт будинків і квартир, що постраждали від обстрілів або руйнувань під час активних бойових дій. Це може включати заміну вікон, дверей, покрівлі, усунення тріщин, лагодження стін, підлоги та інших життєво необхідних конструкцій. Таким чином, мешканцям повертається можливість жити у безпечному, відремонтованому помешканні.

Утеплення житла для внутрішньо переміщених осіб

Для тих родин, які вже мають тимчасове житло, програма передбачає заходи з енергоефективності — зокрема, утеплення стін, вікон, дахів та інших частин житлових приміщень. Ця гуманітарна допомога у Миколаївській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців дозволяє зберігати тепло в оселі, особливо в осінньо-зимовий період, а також зменшує витрати на опалення. Такий вид допомоги є надзвичайно важливим для родин з дітьми, людей літнього віку та інших вразливих категорій.

Фінансова підтримка для покриття орендної плати

Для тих внутрішньо переміщених осіб, які змушені орендувати житло у новому місті чи селищі, передбачена грошова допомога. Вона спрямована на часткове або повне покриття витрат на оренду. Це особливо актуально для сімей, які через війну залишилися без стабільного доходу та не мають фінансової можливості самостійно забезпечити собі дах над головою.

Як подати заявку на участь у програмі

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до найближчої філії “Карітас” у вашій області. Представники фонду нададуть всю необхідну інформацію про умови участі в проєкті, допоможуть з оформленням документів і розкажуть про подальші кроки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів в Миколаєві: ціни на низку товарів переписали, що зросло найбільше.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві: де готові прихистити переселенців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів в Миколаєві: де заплатять від 13 тисяч гривень.