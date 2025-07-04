Эта гуманитарная помощь в Николаевской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев позволяет пережить самые тяжелые испытания.

Гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области можно получить от благотворительной организации Каритас Украина в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на официальной странице организации в Фейсбуке.

Гуманитарная помощь в Николаевской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев предоставляется "Каритас Украина" в партнерстве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Программа охватывает сразу несколько направлений помощи, в частности:

Ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий

"Каритас" организует ремонт домов и квартир, пострадавших от обстрелов или разрушений во время активных боевых действий. Это может включать замену окон, дверей, кровли, устранения трещин, починки стен, пола и других жизненно необходимых конструкций. Таким образом, жителям возвращается возможность жить в безопасном, отремонтированном доме.

Утепление жилья для внутренне перемещенных лиц

Для тех семей, у которых уже есть временное жилье, программа предусматривает меры по энергоэффективности — в частности, утепление стен, окон, крыш и других частей жилых помещений. Эта гуманитарная помощь в Николаевской области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев позволяет сохранять тепло в доме, особенно в осенне-зимний период, а также уменьшает расходы на отопление. Такой вид помощи чрезвычайно важен для семей с детьми, пожилых людей и других уязвимых категорий.

Финансовая поддержка для покрытия арендной платы

Для внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены арендовать жилье в новом городе или поселке, предусмотрена денежная помощь. Она направлена ​​на частичное или полное покрытие расходов по аренде. Это особенно актуально для семей, которые из-за войны остались без стабильного дохода и не имеют финансовой возможности самостоятельно обеспечить себе крышу над головой.

Как подать заявку на участие в программе

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в ближайший филиал "Каритас" в вашей области. Представители фонда предоставят всю необходимую информацию об условиях участия в проекте, помогут с оформлением документов и расскажут о дальнейших шагах.

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