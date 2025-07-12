Місцеві мешканці вже давно помітили подорожчання молочних продуктів у Харкові, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові торкнулося більшості базових позицій, повідомляє Politeka.

Як інформує аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, подорожчання молочних продуктів у Харкові охопило молоко, кефір, сметану, йогурти та сири.

Найдешевше молоко у плівці коштує 38 гривень за кілограм, тоді як за брендову пляшку «Молокія» доведеться заплатити понад 56. У пластикових пляшках ситуація схожа. Найдешевше коштує «Метро», а найдорожче знову «Молокія».

Кефір у плівці жирністю 2.5 відсотка коштує майже 56 грн. У пластикових пляшках ще більше - понад 76. Навіть тетрапак, що раніше вважався доступнішим варіантом, тепер тягне на майже 73 гривні. Усі ціни зросли протягом року на 17–29%.

Сметана жирністю 15% у плівці обійдеться у 146 гривень за кілограм. У стаканах - вона потягне на майже 192. Якщо порівнювати з торішніми цінниками, цей товар піднявся на 37%. Йогурти теж не пасуть задніх. Питні варіанти коштують від 116 до 161. Порівняно з минулим роком ріст становить у середньому 25%.

Особливо відчутним стало подорожчання молочних продуктів у Харкові у сегменті сирів. Кисломолочний жирністю 9% подешевшав на 3 відсотки за місяць, але річне підвищення становить понад 25%. Наразі середня вартість перевищує 279 грн. Дешевше можна знайти тільки під брендом «Ашан», а найбільше доведеться платити за тоар від «Яготинського».

Масло вершкове тримає позицію найбільш коштовного товару в цьому сегменті. Середня вартість - майже 585. Масло «Люстдорф» виросло на 13% лише за останній місяць і зараз за нього доведеться віддати понад 650 грн. А імпортне «Президент» уже перевищує 980 гривень. Це майже вдвічі більше за українські аналоги.

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