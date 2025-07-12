Местные жители уже давно заметили подорожание молочных продуктов в Харькове, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание молочных продуктов в Харькове коснулось большинства базовых позиций, сообщает Politeka.

Как сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, подорожание молочных продуктов в Харькове охватило молоко, кефир, сметану, йогурты и сыры.

Дешевле всего молоко в пленке стоит 38 гривен за килограмм, тогда как за брендовую бутылку «Молокия» придется заплатить более 56. В пластиковых бутылках ситуация похожа. Дешевле всего стоит «Метро», а самое дорогое снова «Молокия».

Кефир в пленке жирностью 2.5 процента стоит почти 56 грн. В пластиковых бутылках еще больше – более 76. Даже тетрапак, ранее считавшийся более доступным вариантом, теперь тянет на почти 73 гривны. Все цены выросли в течение года на 17–29%.

Сметана жирностью 15% в пленке обойдется в 146 гривен за килограмм. В стаканах - она ​​потянет почти на 192. Если сравнивать с прошлогодними ценниками, то этот товар поднялся на 37%. Йогурты тоже не отстают. Питьевые варианты стоят от 116 до 161. По сравнению с прошлым годом рост составляет в среднем 25%.

Особенно ощутимо стало подорожание молочных продуктов в Харькове в сегменте сыров. Кисломолочной жирностью 9% подешевел на 3 процента в месяц, но годовое повышение составляет более 25%. В настоящее время средняя стоимость превышает 279 грн. Дешевле можно найти только под брендом «Ашан», а больше придется платить за тоар от «Яготинского».

Масло сливочное держит позицию наиболее ценного товара в этом сегменте. Средняя стоимость – почти 585. Масло «Люстдорф» выросло на 13% только за последний месяц и сейчас за него придется отдать более 650 грн. А импортное "Президент" уже превышает 980 гривен. Это почти вдвое больше украинских аналогов.

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