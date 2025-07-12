Якщо вас цікавить робота для пенсіонерів у Вінниці, зверніть увагу на перелічені вакансії.

Робота для пенсіонерів у Вінниці пропонує декілька привабливих вакансій у різних сферах — від обслуговування клієнтів на АЗС до кур'єрської доставки, повідомляє Politeka.

Про це свідчить інформація work.ua.

Мережа автозаправних комплексів ОККО запрошує на посаду молодшого оператора. Працівник відповідатиме за заправку автомобілів, консультування клієнтів та підтримання порядку на території станції.

Пропонують офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку, лікарняний та медичне страхування. Стартова заробітна плата — 12 000 грн, додатково можна розраховувати на чайові. Компанія готова прийняти кандидатів будь-якого віку, у тому числі й пенсіонерів, які бажають працювати у дружньому колективі з чітко визначеними обов’язками.

Гідрохаус, підприємство, що займається виготовленням елементів для гідравлічних систем, шукає досвідченого токаря. Кандидат має вміти працювати на верстаті та виготовляти деталі за технічними вимогами. Зарплата — 24 000 грн. Роботодавець гарантує офіційне оформлення та повний соціальний пакет. Це чудова можливість для пенсіонерів технічного профілю продовжити реалізацію своїх навичок у стабільному виробничому середовищі.

Сервіс доставки Glovo пропонує стати частиною своєї команди на позиції кур’єра. Для тих, хто пересувається на велосипеді чи мотоциклі, відкривається шанс заробляти до 45 000 грн на місяць. Доступний гнучкий графік, страхування під час кожного замовлення та швидкі виплати. Робота не вимагає значного фізичного навантаження, проте підходить людям, які цінують вільний режим та мобільність. Реєстрація — онлайн, вся підтримка надається в процесі оформлення.

Якщо вас цікавить робота для пенсіонерів у Вінниці, зверніть увагу на перелічені вакансії. У кожній із них важливі не вік чи освіта, а відповідальність, мотивація й бажання бути корисними.

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