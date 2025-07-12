Если вас интересует работа для пенсионеров в Виннице, обратите внимание на перечисленные вакансии.

Работа для пенсионеров в Виннице предлагает несколько привлекательных вакансий в разных областях — от обслуживания клиентов на АЗС до курьерской доставки, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствует информация work.ua.

Сеть автозаправочных комплексов ОККО приглашает на должность младшего оператора . Работник будет отвечать за заправку автомобилей, консультирование клиентов и поддержание порядка на территории станции.

Предлагают официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск, больничное и медицинское страхование. Стартовая заработная плата – 12 000 грн, дополнительно можно рассчитывать на чаевые. Компания готова принять кандидатов всех возрастов, в том числе и пенсионеров, желающих работать в дружественном коллективе с четко определенными обязанностями.

Гидрохаус , предприятие, занимающееся изготовлением элементов для гидравлических систем, ищет опытного токаря . Кандидат должен уметь работать на станке и производить детали по техническим требованиям. Зарплата - 24 000 грн. Работодатель гарантирует официальное оформление и полный социальный пакет. Это отличная возможность для пенсионеров технического профиля продолжить реализацию своих навыков в стабильной производственной среде.

Сервис доставки Glovo предлагает стать частью своей команды на позиции курьера . Для передвигающихся на велосипеде или мотоцикле открывается шанс зарабатывать до 45 000 грн в месяц. Доступный гибкий график, страхование при каждом заказе и быстрые выплаты. Работа не требует значительной физической нагрузки, но подходит людям, которые ценят свободный режим и мобильность. Регистрация – онлайн, вся поддержка предоставляется в процессе оформления.

Если вас интересует работа для пенсионеров в Виннице, обратите внимание на перечисленные вакансии. В каждой из них важны не возраст или образование, а ответственность, мотивация и желание быть полезными.

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