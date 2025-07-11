На розмір субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі впливає декілька важливих чинників.

Чимало українців звернули увагу на суттєве зменшення розміру житлової субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі або навіть повну її відсутність, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розповіли, чому це може трапитись.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, така ситуація пов’язана з особливостями розрахунку виплат, сезонністю, а також змінами у фінансовому стані домогосподарств.

Cубсидії для пенсіонерів у Кривому Розі прив’язані до сезону. У період з 1 травня по 30 вересня діє так званий неопалювальний сезон — у цей час розмір допомоги зменшується через відсутність витрат на опалення. Натомість із настанням холодів, тобто з 1 жовтня по 30 квітня, сума субсидії, як правило, зростає, адже додаються витрати на опалення житла.

Ще одним чинником, який впливає на нарахування, є загальний дохід сім’ї. При призначенні виплат на літній період беруться до уваги доходи за попередній рік, а також розмір пенсії за березень поточного року. Якщо дохід збільшився, наприклад, через індексацію пенсії, розмір субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі може зменшитися або бути скасованим.

У багатьох випадках допомогу поновлюють автоматично. Однак існує низка причин, через які Пенсійний фонд може відмовити в призначенні субсидії. До них належать:

наявність банківського вкладу в одного з членів родини на суму понад 100 тисяч гривень;

придбання товарів чи послуг вартістю понад 50 тисяч гривень протягом року, що передував поданню заяви;

володіння автомобілем віком до 5 років (окрім мопедів або причепів) чи кількома транспортними засобами старшими за 15 років;

заборгованість за комунальні послуги у розмірі понад 680 гривень, яка не погашена більше трьох місяців;

відсутність офіційних доходів або коли середньомісячний дохід повнолітніх членів домогосподарства менший за мінімальну заробітну плату.

Щоб зберегти право на цю допомогу, громадянам рекомендують уважно стежити за своїм фінансовим станом, своєчасно сплачувати комунальні платежі, а також дотримуватися чинних вимог законодавства.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.

Також Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: куди звертатися за недоотриманою допомогою.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: хто може отримати недоотриману допомогу, пояснення ПФУ.