Робота для пенсіонерів у Миколаєві є не лише можливістю отримати додатковий дохід, а й шанс залишатись соціально активним.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві стає дедалі доступнішою, адже місцеві компанії пропонують можливості офіційного працевлаштування з урахуванням вікових особливостей, повідомляє Politeka.

Це стає відомо з сайту work.ua.

Низка вакансій передбачає гнучкий графік, помірне фізичне навантаження, стабільну заробітну плату, а також соціальні гарантії.

Транспортна компанія Traffic шукає водіїв з категорією СЕ. Пропозиція передбачає повну зайнятість, роботу по Україні, офіційне оформлення та гідну оплату — від 35 000 до 55 000 гривень. Компанія відкрито заявляє про готовність працевлаштувати не лише молодих фахівців, але й студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Ветерани мають додаткову перевагу. Автопарк — сучасні вантажівки Renault Premium, повністю оснащені для тривалих рейсів. Зарплата складається з 5 грн/км та 300 грн добових. Ремонти виконуються на спеціалізованій базі, що знімає зайве навантаження з водіїв.

Охоронна компанія «ВЕНБЕСТ» запрошує охоронника до банківської установи на вулиці Вадима Благовісного. Робота підходить навіть тим, хто не має досвіду — головне, щоб не було судимостей та залежностей. Оплата — 740 гривень за зміну, офіційне оформлення, оплачувані лікарняні та відпустки. Можливі додаткові зміни у вільні дні. Перевагою є стабільність, чітко визначені обов’язки та підтримка колективу.

«Ірбіс», яка обслуговує мережу магазинів «Апельсин», шукає завгоспа. Вимоги — відповідальність, вміння виконувати дрібний ремонт, догляд за обладнанням та територією. Графік — з 8:00 до 18:00, п’ятиденка. Заробітна плата — 20 000 грн, офіційне оформлення та повний соцпакет. Посада добре підходить чоловікам пенсійного віку, які прагнуть бути активними та корисними.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаєві — це не лише можливість додаткового доходу, а й шанс залишатися соціально активним. Роботодавці готові створювати комфортні умови, цінуючи досвід і життєву мудрість літніх кандидатів.

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