Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 14 по 20 липня зробили синоптики та розкрили, коли в місто прийдуть дожді

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 14 по 20 липня розробили синоптики та попередили, чого чекати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Одесі на тиждень з 14 по 20 липня. Тиждень розпочнеться з теплої погоди. У понеділок, 14-ого числа: в місті буде ясно, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +24 до +32°C.

Вівторок, 15.07: вранці небо в протримається ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Денна температура сягне +31°C.

У середу, 16.07: прогнозують температуру в межах від +26 до +34°C. В місті погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опадів не прогнозується.

У четвер, 17.07: синоптики обіцяють від 24 до 34 градусів зі знаком "+". Хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура пора триматиметься в Одесі до кінця дня.

В п'ятницю 18.07: Вдень хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Стопчики термометрів піднімуться до +32 градусів.

В суботу 19.07: температура протримається на рівні +31 градусів. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небозвід вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.

Неділя 20.07: зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Протримається +21 до +31. Отже прогноз погоди в Одесі на на тиждень на тиждень з 14 по 20 липня обіцяє спекотну пору, хоча дожді також будуть.



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