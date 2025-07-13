Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 липня обіцяє спекотну пору, проте погода приготувала декілька сюрпризів.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 липня підготували для українців синоптики та розкрили, яких погодних явищ очікувати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 липня, вони обіцяють деякі зміни. Тиждень почнеться з теплоти. У понеділок 14-ого числа: вранці небо у місті протримається ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря підніметься до +34 градусів.

У вівторок 15.07: стане ще тепліше, повітря прогріється до +35 градусів. У місті хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.

Середа 16.07: у місті хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. Температура – від +24 до +35 градусів.



У четвер, 17.07: синоптики обіцяють від 25 до 34 градусів зі знаком "+". У Запоріжжі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Дождів не прогнозується.

П'ятниця 18.07: вже вранці небо у місті затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря – +25 до +31.

Субота 19 липня: небосвід цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора - прогріється від +22 до +30.

Неділя 20.07: у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Протримається +21 до +30. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 липня обіцяє спекотну пору, проте опади також будуть у другій половині неділі.

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