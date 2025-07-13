Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 липня обіцяє стабільну спекотну погоду з сюрпризами.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 липня зробили синоптики та розкрили, чого очікувати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 липня. Розпочнеться все зі спеки. У понеділок 14-ого числа: ранок буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +31°C.

У вівторок, 15.07: повітря прогріється до +31°C. Увесь день у місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів..

Середа, 16.07: ясна пора триматиметься впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Без опадів. Температурні коливання — від +21 до +31°C.

Четвер, 17 липня: вранці небо залишатиметься ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +23…+30°C.

У п’ятницю, 18.07: протягом усього дня триматиметься хмарна пора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря триматиметься в межах +21…+26°C.

Субота, 19.07: ранок стане похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура коливатиметься від +19 до +26°C.

У неділю 20.07: хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температурні показники — від +19 до +26°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 14 по 20 липня обіцяє стабільну спекотну погоду з опадами в кінці неділі.

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