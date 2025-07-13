Прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 июля обещает стабильную жаркую погоду с сюрпризами.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 июля сделали синоптики и раскрыли, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 июля. Начнется все с жары. В понедельник 14 числа: утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +31°C.

Во вторник, 15.07: воздух прогреется до +31°C. Небосвод будет ясным до самого конца суток, и в этот день небо будет ясным. Без осадков.

Среда, 16.07: я пора будет держаться уверенно, днем ​​небосвод может ненадолго затянуть облаками. Без осадков. Температурные колебания от +21 до +31°C.

Четверг, 17 июля: в утро небо будет ясным, а днем ​​покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +23…+30°C.

В пятницу, 18.07: в течение всего дня будет держаться облачная пора. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до конца суток. Температура воздуха будет держаться в пределах +21…+26°C.

Суббота, 19.07: утро станет пасмурным, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого вечера. Температура будет колебаться от +19 до +26°C.

В воскресенье 20.07: тучи, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, вечером должны рассеяться. Днем пойдет мелкий дождь, однако ближе к вечеру он должен утихнуть. Температурные показатели от +19 до +26°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 июля сулит стабильную жаркую погоду с осадками во второй половине недели.

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