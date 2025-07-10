Просимо врахувати тимчасові незручності, які виникнуть через графік відключення світла в Одеській області.

За графіком відключення світла в Одеській області, 14 липня заплановані планові вимкнення електроенергії, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Біляївська міська рада.

Компанія АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проведе профілактичні роботи для підвищення надійності живлення та запобігання аварійних ситуацій у мережах.

У зв’язку з цим, з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії на території села Мирне. Вимкнення торкнуться таких вулиць: Виноградна, Городня, Котляревського, Крайня, Миру, Новоселів, Паркова, Радісна, Річкова, Річна, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Українки Лесі, Франка Івана, Фрейдентальська, Хмельницького Богдана, Центральна, Шевченка та провулок Шкільний.

Також без світла залишаться мешканці вулиці Шатохіна Сергія Героя України у селі Градениці. Це тимчасове відключення пов’язане з проведенням технічного обслуговування електромереж, що гарантує стабільність у майбутньому.

Просимо врахувати тимчасові незручності, які виникнуть через графік відключення світла в Одеській області, подбати про необхідні запаси, а також запастися терпінням. Відновлення електропостачання відбудеться відразу після завершення робіт. Моніторте офіційні джерела для актуальної інформації.

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