Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області через цю програму спрямована на зміцнення соціальної стабільності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області набула нового формату завдяки спільному проєкту Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та благодійного фонду «Право на захист», передає Politeka.

Про це йдеться в телеграм-каналі УВКБ ООН.

Йдеться про фінансову підтримку у вигляді часткового покриття витрат на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які повернулися до України з-за кордону.

Ціль програми — покращити житлові умови людей, які наразі мешкають у тимчасових або непридатних для довготривалого проживання об’єктах. Під критерії потрапляють пенсіонери, які перебувають у школах, лікарнях, модульних містечках або закладах, що підпадають під визначення постанови КМУ №930. Крім того, участь можлива й для тих, хто винаймає помешкання, але перебуває під загрозою виселення або проживає у вкрай складних умовах.

Допомога передбачена на термін до шести місяців. При цьому однією з умов участі є наявність реального плану подальшої фінансової самостійності після завершення періоду підтримки. Мета ініціативи — не просто надати короткочасне вирішення, а сформувати основу для стабільного життя.

Окрім коштів на оплату житла, передбачені додаткові сервіси: юридичні консультації, а також сприяння у працевлаштуванні. Це дозволяє не лише полегшити поточне становище, але й забезпечити довготривалу підтримку. Заявки подаються шляхом заповнення анкети, проте остаточне рішення щодо участі приймається після відбору.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області через цю програму спрямована на зміцнення соціальної стабільності та адресну підтримку найбільш вразливих категорій населення.

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