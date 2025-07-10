Така гуманітарна допомога пенсіонерам у Харківській області особливо важлива для осіб, які опинилися у складних обставинах.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Харківській області стала частиною масштабного проєкту, який реалізує організація «Аваліст» спільно з міжнародною платформою Help – Hilfe zur Selbsthilfe за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF), передає Politeka.

Про це свідчить інформація на Facebook Авалісту.

Ініціатива спрямована на всебічну підтримку мешканців, що постраждали через війну, включно з дорослими та дітьми.

У межах програми передбачено кілька важливих напрямів роботи. Зокрема, надається психосоціальна підтримка, яка допомагає впоратися з наслідками стресу та травм. Крім того, доступні консультації з правових і юридичних питань, що часто виникають у складних життєвих ситуаціях. Важливою складовою є індивідуальний супровід, або кейс-менеджмент, що дозволяє ефективно координувати допомогу кожному отримувачу.

Окрім цього, проєкт включає ремонтні роботи у тимчасових житлах для внутрішньо переміщених осіб, що сприяє покращенню побутових умов. Також здійснюється дистрибуція гуманітарних наборів із найнеобхіднішими товарами для повсякденного життя.

Мета ініціативи — значно підвищити якість життя мешканців Харківської та Донецької областей, які найбільше постраждали від бойових дій. Така гуманітарна допомога пенсіонерам у Харківській області особливо важлива для осіб, які опинилися у складних обставинах і потребують підтримки.

Проєкт «Аваліст» та його партнери продовжують працювати задля зміцнення соціальної стабільності і надання вчасної допомоги найбільш уразливим верствам населення регіону.

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