Такая гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области особенно важна для лиц, оказавшихся в сложных обстоятельствах.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области стала частью масштабного проекта, реализуемого организацией «Авалист» совместно с международной платформой Help – Hilfe zur Selbsthilfe при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF), передает Politeka.

Об этом свидетельствует информация на Facebook Авалисту .

Инициатива направлена ​​на всестороннюю поддержку жителей, пострадавших из-за войны войны, включая взрослых и детей.

В рамках программы предусмотрено несколько важных направлений работы. В частности, оказывается психосоциальная поддержка, помогающая справиться с последствиями стресса и травм. Кроме того, доступны консультации по правовым и юридическим вопросам, часто возникающие в сложных жизненных ситуациях. Важной составляющей является индивидуальное сопровождение или кейс-менеджмент, позволяющий эффективно координировать помощь каждому получателю.

Кроме этого, проект включает в себя ремонтные работы во временных жилищах для внутренне перемещенных лиц, что способствует улучшению бытовых условий. Также осуществляется дистрибуция гуманитарных наборов с необходимыми товарами для повседневной жизни.

Цель инициативы — значительно повысить качество жизни жителей Харьковской и Донецкой областей, наиболее пострадавших от боевых действий. Такая гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области особенно важна для лиц, оказавшихся в сложных обстоятельствах и нуждающихся в поддержке.

Проект «Авалист» и его партнеры продолжают работать для укрепления социальной стабильности и оказания своевременной помощи наиболее уязвимым слоям населения региона.

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