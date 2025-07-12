Містян попередили про новий графік транспорту в Дніпропетровській області, який вніс зміни у курсування деяких маршрутів, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік транспорту в Дніпропетровській області торкнеться пізніх рейсів тролейбусів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Як інформують в управлінні преси криворізького міськвиконкому, у Кривому Розі готуються до змін у курсуванні електротранспорту. Йдеться про короткострокові обмеження, які будуть діяти кілька днів у липні, проте вплинуть на тих, хто користується вечірніми маршрутами.

Новий графік транспорту в Дніпропетровській області, передбачає скорочення вечірнього руху тролейбусів упродовж восьми днів. Обмеження стосуватимуться періоду з 23:00 до опівночі, саме в цей час проводитимуться планові ремонтні роботи на контактній мережі. Йдеться про понеділки та четверги — 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 і 31 липня.

Протягом цих днів тролейбуси під номерами 1, 2, 3, 20 і 21 не курсуватимуть від площі 95 квартал до тролейбусного депо №2. Також, щоб забезпечити повернення до депо, зміниться і час останніх рейсів для маршрутів 8, 11 та 23. Це, звісно, принесе певні незручності для місцевих мешканців, проте не затягнеться на довго.

У міськраді наголошують, що все це необхідно для оновлення інфраструктури, яка в подальшому дозволить зробити перевезення комфортнішими. Але не лише Кривий Ріг готується до змін. Новий графік транспорту в Дніпропетровській області також зачіпає місто Покров.

Там оприлюднено оновлені дані щодо автобусних рейсів міжміського та приміського сполучення. Люди вже можуть ознайомитися з актуальними маршрутами до Нікополя, Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя та інших міст. Інформацію надав місцевий паблік на своїй сторінці у Фейсбук.

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