Местных жителей предупредили о новом графике транспорта в Днепропетровской области, который внес изменения в курсирование некоторых маршрутов, и рассказываем об этом подробнее.

Новый график транспорта в Днепропетровской области коснется поздних рейсов троллейбусов в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Как информируют в управлении печати криворожского горисполкома, в Кривом Роге готовятся к изменениям в курсировании электротранспорта. Речь идет о краткосрочных ограничениях, которые будут действовать несколько дней в июле, однако повлияют на тех, кто пользуется вечерними маршрутами.

Новый график транспорта в Днепропетровской области предусматривает сокращение вечернего движения троллейбусов в течение восьми дней. Ограничения будут относиться к периоду с 23:00 до полуночи, именно в это время будут проводиться плановые ремонтные работы на контактной сети. Речь идет о понедельниках и четвергах — 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 и 31 июля.

В эти дни троллейбусы под номерами 1, 2, 3, 20 и 21 не будут курсировать от площади 95 квартал к троллейбусному депо №2. Также, чтобы обеспечить возвращение в депо, изменится время последних рейсов для маршрутов 8, 11 и 23. Это, конечно, принесет определенные неудобства для местных жителей, однако не затянется на долго.

В горсовете отмечают, что все это необходимо для обновления инфраструктуры, которая в дальнейшем позволит сделать перевозку более комфортной. Но не только Кривой Рог готовится к переменам. Новый график транспорта в Днепропетровской области также затрагивает Покров.

Там обнародованы обновленные данные по автобусным рейсам междугороднего и пригородного сообщения. Люди уже могут ознакомиться с актуальными маршрутами в Никополь, Кривой Рог, Днепр, Запорожье и другие города. Информацию предоставил местный паблик на своей странице в Facebook.

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