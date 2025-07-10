Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області продовжує розвиватися, забезпечуючи медичну та психологічну підтримку людям, які цього потребують найбільше.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області здійснюється за підтримки міжнародної організації «Medicos del Mundo» («Лікарі світу»), яка надає безкоштовну медичну і психосоціальну підтримку мешканцям регіону, повідомляє Politeka.

Таку інфориацію надає Вільнянська міська територіальна громада.

Ця організація пропонує ряд важливих послуг, що допомагають поліпшити здоров’я та якість життя людей. Серед них – безоплатні консультації терапевтів, забезпечення медикаментами за призначенням лікарів, а також професійна психосоціальна допомога і підтримка кваліфікованих психологів. Крім того, доступні консультації з питань сексуального та репродуктивного здоров’я, що особливо актуально для багатьох громадян.

Графік роботи та місця перебування мобільних медичних бригад «Лікарів світу» можна дізнатися безпосередньо у пунктах надання послуг — це місцеві амбулаторії, ФАПи або заклади охорони здоров’я, де працюють фахівці організації. Інформація не поширюється телефоном або онлайн, тож варто звертатися лише до офіційних джерел.

Важливо пам’ятати, що працівники «Medicos del Mundo» не телефонують для призначення візитів і не надсилають SMS із посиланнями для реєстрації. Усі послуги й ліки є абсолютно безкоштовними, тож будь-які спроби вимагати оплату або надсилати підозрілі повідомлення слід ігнорувати.

Якщо ви отримали дзвінок чи повідомлення, які викликають сумніви, не надавайте особисту інформацію і не переходьте за підозрілими посиланнями. Завжди припиняйте спілкування й звертайтеся до офіційних контактів організації. За потреби можна повідомляти про скарги через офіційний канал зв’язку: email info.ukraine@medicosdelmundo.org або месенджери Viber, WhatsApp, Telegram.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області продовжує розвиватися, забезпечуючи медичну та психологічну підтримку людям, які цього потребують найбільше.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі: до чого доведеться звикати мешканцям.

Також Politeka писала, Виплати для ВПО в Запорізькій області з 1 липня: названо випадки, коли допомогу не надаватимуть.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: залишилось декілька днів для отримання допомоги.