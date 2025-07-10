Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области продолжает развиваться, обеспечивая медицинскую и психологическую поддержку людям, нуждающимся в этом больше всего.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области осуществляется при поддержке международной организации Medicos del Mundo (Врачи мира), которая оказывает бесплатную медицинскую и психосоциальную поддержку жителям региона, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Вольнянская городская территориальная община.

Эта организация предлагает ряд важных услуг, помогающих улучшить здоровье и качество жизни людей. Среди них – безвозмездные консультации терапевтов, обеспечение медикаментами по назначению врачей, а также профессиональная психосоциальная помощь и поддержка квалифицированных психологов. Кроме того, доступны консультации по сексуальному и репродуктивному здоровью, что особенно актуально для многих граждан.

График работы и места нахождения мобильных медицинских бригад «Врачей мира» можно узнать непосредственно в пунктах предоставления услуг — местные амбулатории, ФАПы или учреждения здравоохранения, где работают специалисты организации. Информация не распространяется по телефону или онлайн, поэтому следует обращаться только к официальным источникам.

Важно помнить, что сотрудники «Medicos del Mundo» не звонят по телефону для назначения визитов и не отправляют SMS со ссылками для регистрации. Все услуги и лекарства абсолютно бесплатны, поэтому любые попытки требовать оплату или отправлять подозрительные сообщения следует игнорировать.

Если вы получили звонок или вызывающие сомнения сообщения, не предоставляйте личную информацию и не переходите по подозрительным ссылкам. Всегда прекращайте общение и обращайтесь к официальным контактам организации. При необходимости можно сообщать о жалобах через официальный канал связи: email info.ukraine@medicosdelmundo.org или мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области продолжает развиваться, обеспечивая медицинскую и психологическую поддержку людям, нуждающимся в этом больше всего.

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