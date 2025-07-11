Місцеві мешканці мають знати про обмеження руху в Харкові, які вплинуть на доїзд до роботи чи в інших справах, тож розповідаємо про це детальніше.

У Харкові знову запроваджують нові обмеження руху, які зачіпають як спальні райони, так і центральні автомагістралі, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради в телеграмі, обмеження руху в Харкові введені через масштабні ремонтні роботи, які планують завершити до осені. Більшість робіт спрямована на покращення інфраструктури, тому водіям доведеться трохи потерпіти.

Отже, обмеження руху в Харкові знову торкнулися Слобідського району. До 20:00 30 вересня буде перекритий провулок Щедрика. Перекриття стосуються ділянки від Миколи Кравченка до Успішної. Там проводять реконструкцію тепломереж, а тому жоден транспорт не зможе проїхати цією дорогою.

У міськраді пояснили, що об’їзд передбачений вулицями Миколи Кравченка, Аскольдівською, Ньютона і проспектом Байрона. Тож тим, хто щодня проїжджає через цю частину міста, доведеться перебудовувати свої маршрути.

Але це ще не все. Наступна точка, де також місцевим мешканцям доведеться терпіти незручності - одна з головних транспортних артерій, яка сполучає центр міста з міжнародним аеропортом. Йдеться про проспект Аерокосмічний. Там ремонтні бригади працюють до 31 липня.

Щодня з 08:00 до 18:00 крайні ліві смуги будуть закриті. Роботи проводять на відрізку від Молочної до зупинки «вул. Дмитра Коцюбайла». Проїзд буде дозволено іншими смугами, які не залучені до ремонту, але заторів уникнути навряд чи вдасться.

Ще одна вулиця, де водіям доведеться шукати об’їзд, це Енергетична. Тут не можна буде вільно проїхати також до 31 липня. Тут перекрили відрізок між вулицями Мухачова та Ковтуна. Все через реконструкцію теплової камери поблизу будинку номер 11. Для об’їзду пропонують скористатися вулицями Дизельною, Гордона, Мухачова або Ковтуна.

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