Местные жители должны знать об ограничениях движения в Харькове, которые повлияют на доезд до работы или в других делах, так что рассказываем об этом подробнее.

В Харькове снова вводятся новые ограничения движения , затрагивающие как спальные районы, так и центральные автомагистрали, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета в телеграмме, ограничения движения в Харькове введены из-за масштабных ремонтных работ, которые планируют завершить к осени. Большинство работ направлено на улучшение инфраструктуры, поэтому водителям придется немного потерпеть.

Итак, ограничения движения в Харькове снова коснулись Слободского района. К 20:00 30 сентября будет перекрыт переулок Щедрика. Перекрытия касаются участка от Николая Кравченко до Успешного. Там проводят реконструкцию теплосетей, а потому ни один транспорт не сможет проехать по этой дороге.

В горсовете объяснили, что объезд предусмотрен по улицам Николая Кравченко, Аскольдовской, Ньютона и проспекту Байрона. Поэтому тем, кто ежедневно проезжает через эту часть города, придется перестраивать свои маршруты.

Но это еще не всё. Следующая точка, где также местным жителям придется испытывать неудобства – одна из главных транспортных артерий, соединяющая центр города с международным аэропортом. Речь идет о Аэрокосмическом проспекте. Там ремонтные бригады работают до 31 июля.

Каждый день с 08:00 до 18:00 крайние левые полосы будут закрыты. Работы производят на отрезке от Молочной до остановки «ул. Дмитрия Коцюбайло». Проезд будет разрешен другими полосами, которые не привлечены к ремонту, но пробок избежать вряд ли удастся.

Еще одна улица, где водителям придется искать объезд, это энергетическая. Здесь нельзя будет свободно проехать также до 31 июля. Здесь перекрыли отрезок между улицами Мухачева и Ковтуна. Все из-за реконструкции тепловой камеры вблизи дома номер 11. Для объезда предлагают воспользоваться улицами Дизельной, Гордона, Мухачева или Ковтуна.

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