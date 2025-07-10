Робота для пенсіонерів у Полтаві стає все більш затребуваною, а роботодавці все частіше шукають людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Полтаві передбачає варіанти, де можна не просто підзаробити, а й залишатися активними та корисними суспільству, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua є достатньо багато хороших вакансій, які заслуговують на увагу.

Наприклад, потрібен зварювальник та слюсар у майстерню, що займається переобладнанням евакуаційного транспорту. Оплта - від 25000 до 40000. Ця робота для пенсіонерів у Полтаві підходить тим, хто вміє взаємодіяти з металом та деревом. Цікаво, що є можливість навчитися автоелектриці. Плюсом є гнучкий графік і дружній колектив.

Ще одна сфера, де відкрита можливість для літніх людей, це шиття. Позиція швачки передбачає зарплату від 15 до 25 тисяч і підходить тим, хто має досвід понад рік. ця робота для пенсіонерів у Полтаві полягає у пошитті та ремонті одягу, налаштуванні текстильних виробів, а також співпраці з іншими відділами магазину.

Тут цінують відповідальність, акуратність і вміння взаємодіяти у колективі. Важливо, що графік є гнучким і підійде не тільки літнім людям, а й особам з інвалідністю.

Окрім цього, у місті шукають водіїв таксі, які також мають гарні перспективи. У компанії TAXI838 обіцяють оплату в 30 тисяч гривень, підтримку кваліфікованого логіста, повне забезпечення автомобіля і відсутність комісії. Водії працюють на власному авто компанії, що стоїть біля їхнього дому. Для цієї зайнятості важливий досвід водіння від трьох років, знання міста і доброзичливість.

Таким чином, старші люди не обмежені лше традиційними сферами. Пропозицій є багато, всі вони різні, тому кожен зможе знайти те, що йому до душі.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з 1 липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.