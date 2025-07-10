Работа для пенсионеров в Полтаве становится все более востребованной, а работодатели все чаще ищут людей с опытом жизни.

Работа для пенсионеров в Полтаве предусматривает варианты, где можно не просто подзаработать, но оставаться активными и полезными обществу, сообщает Politeka.

На сайте work.ua достаточно много хороших вакансий, которые заслуживают внимания.

К примеру, нужен сварщик и слесарь в мастерскую, занимающуюся переоборудованием эвакуационного транспорта. Оплта – от 25000 до 40000. Эта работа для пенсионеров в Полтаве подходит тем, кто умеет взаимодействовать с металлом и деревом. Интересно, что есть возможность научиться автоэлектричеству. Плюсом есть гибкий график и дружеский коллектив.

Еще одна сфера, где открыта возможность для пожилых людей, это шитье. Позиция швеи предполагает зарплату от 15 до 25 тысяч и подходит тем, кто имеет опыт свыше года. эта работа для пенсионеров в Полтаве заключается в пошиве и ремонте одежды, настройке текстильных изделий, а также сотрудничестве с другими отделами магазина.

Здесь ценят ответственность, аккуратность и умение взаимодействовать в коллективе. Важно, что график гибок и подойдет не только пожилым людям, но и лицам с инвалидностью.

Кроме того, в городе ищут водителей такси, которые также имеют хорошие перспективы. В компании TAXI838 обещают оплату в 30 тысяч гривен, поддержку квалифицированного логиста, полное обеспечение автомобиля и отсутствие комиссии. Водители работают на собственном авто компании, стоящем у их дома. Для этой занятости важен опыт вождения от трех лет, знание города и дружелюбие.

Таким образом, пожилые люди не ограничены лишь традиционными сферами. Предложений много, все они разные, поэтому каждый сможет найти то, что ему по душе.

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