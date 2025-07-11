Робота для пенсіонерів у Миколаєві залишається актуальною через те, що багато хто з людей старшого віку прагне не просто отримувати пенсію, а й залишатися активним, корисним, мати змогу додатково заробити.

Робота для пенсіонерів у Миколаєві передбачає не лише гідну оплату, а й комфортні умови, прості обов’язки, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua є оголошення про вільне місце для автомеханіка з шиномонтажу. Зарплата тут коливається від 15 000 до 40 000 гривень залежно від ваших навичок і готовності вчитися. Ця робота для пенсіонерів у Миколаєві включає такі обов'язки, як заміна шин, балансування, простий ремонт підвіски, зміна масел і колодок.

Тут цінують вміння спокійно спілкуватися з клієнтами. Це дуже важливо, адже атмосфера в колективі дружня, а відсутність зайвого напруження дозволяє зосередитися на улюбленій справі.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Миколаєві - технік з ремонту і мерчендайзер у компанії Global Tech Service. Тут стабільна оплата становить 32 500 гривень при виконанні планових показників. Важливо мати власний автомобіль, оскільки вакансія передбачає поїздки до різних точок продажу, технічне обслуговування електрообладнання, антипилову обробку, діагностику.

Праця не надто складна, але потребує уважності і відповідальності. Також компанія оплачує паливо, амортизацію авто і мобільний зв’язок. Цей варіант чудово підходить тим, хто не уявляє себе на одному місці і хоче залишатися активним.

Крім того, для тих, хто віддає перевагу менш активній праці, існує посада завідуючого господарством у торгівельній компанії Ірбіс. Обов'язки тут передбачають догляд за прилеглою територією магазинів «Апельсин», дрібний ремонт і обслуговування обладнання.

Офіційне працевлаштування, п’ятиденний тиждень з 8 ранку до 6 вечора та зарплата у 20 000 гривень роблять цю пропозицію досить привабливою. Вона не вимагає надмірної фізичної сили, але потребує відповідальності і працьовитості.

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