Новий графік руху поїздів зі Львова ввела Укрзалізниця через попит на поїздки, який зростає у літній період.

Новий графік руху поїздів зі Львова ввела Укрзалізниця, проте зміни стосуються лише деяких важливих маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила Укрзалізниця на своєму каналі в Телеграм.

У зв’язку зі зростанням попиту на міжрегіональні подорожі в літній період, на період 17, 19 та 25 липня у тестовому режимі запускається денний поїзд №218/217. Він курсуватиме між Закарпаттям та Львівщиною, з метою вивчення пасажиропотоку.

Новий графік руху поїздів зі Львова виглядає наступним чином: експрес вирушатиме з Чопа о 10:30 і прибуватиме до Львова о 15:18. У зворотному напрямку відправлення заплановане на 15:56, прибуття — о 20:38.

Маршрут передбачає зупинки на таких станціях: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе та Стрий.

До складу поїзда входять купейні вагони з комфортними місцями для сидіння, проте без спальних полиць. Пасажирам нагадують, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні — біля проходу.

Для пасажирів передбачені зручні пересадки на цей маршрут, завдяки новому графіку руху поїздів зі Львова.

На експрес №218 можна пересісти після прибуття з Угорщини та Словаччини — у Чопі з поїздів Ньїредьхаза — Мукачево та Кошице — Мукачево відповідно. Також у Мукачеві — з тих самих міжнародних рейсів. У Батьово — з дизель-поїзда Берегове — Батьово.

У зворотному напрямку, до Чопа (поїзд №217), можна зручно пересісти після прибуття з Києва, Павлограда, Дніпра, Краматорська, Харкова, Ізюма та Івано-Франківська.

Для тих, хто подорожує до Угорщини, одразу після прибуття до Чопа доступна пересадка на поїзд до міста Захонь.

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