Новый график движения поездов из Львова ввела Укрзализныця из-за растущего спроса на поездки в летний период.

Новый график движения поездов из Львова ввела Укрзализныця, однако изменения касаются некоторых важных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла Укрзализныця на своем канале в Телеграмме .

В связи с ростом спроса на межрегиональные поездки в летний период, на период 17, 19 и 25 июля в тестовом режиме запускается дневной поезд №218/217. Он будет курсировать между Закарпатьем и Львовщиной с целью изучения пассажиропотока.

Новый график движения поездов из Львова выглядит следующим образом: экспресс будет отправляться из Чопа в 10:30 и прибывать во Львов в 15:18. В обратном направлении отправление запланировано на 15:56, прибытие - в 20:38.

Маршрут предусматривает остановки на таких станциях: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славско, Сколе и Стрый.

В состав локомотива входят купейные вагоны с комфортными сидячими местами, однако без спальных полок. Пассажирам напоминают, что нечетные места расположены у окна, а парные – у прохода.

Для пассажиров предусмотрены удобные пересадки на этот маршрут благодаря новому графику движения поездов из Львова.

На экспресс №218 можно пересесть по прибытии из Венгрии и Словакии — в Чопе из локомотива Ньиредьхаза — Мукачево и Кошице — Мукачево соответственно. Также в Мукачево — с тех же международных рейсов. В Батево – с дизель-поезда Берегово – Батево.

В обратном направлении, в Чоп (экспресс №217), можно удобно пересесть по прибытии из Киева, Павлограда, Днепра, Краматорска, Харькова, Изюма и Ивано-Франковска.

Для тех, кто путешествует в Венгрию, сразу по прибытии в Чоп доступна пересадка на экспресс в Захонь.

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