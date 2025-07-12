Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області через цю програму є частиною ширшої ініціативи з підтримки соціально вразливих груп, які постраждали внаслідок війни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області стала частиною розширеної ініціативи з підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та тих, хто повернувся в Україну після вимушеного виїзду, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Телеграмі УВКБ ООН.

Благодійний фонд "Право на захист" за участі УВКБ ООН розпочав програму фінансування оренди житла строком на пів року.

Цей проєкт має на меті стабілізувати житлову ситуацію для людей, які опинилися в особливо складних обставинах. Подати заявку можуть особи, що належать до певних категорій, а саме — переселенці або повернені громадяни, які мешкають у закладах, не пристосованих для тривалого проживання (школи, садки, лікарні), а також у модульних містечках або офіційних місцях компактного поселення, передбачених постановою КМУ №930.

Крім того, участь можлива для тих, хто вже винаймає оселю, але стикається з критичними умовами проживання або знаходиться під загрозою примусового виселення. Основна мета програми — надати тимчасову підтримку та сприяти подальшій фінансовій самостійності. У зв’язку з цим однією з обов’язкових вимог є наявність чіткої стратегії виходу: після завершення періоду допомоги учасники повинні самостійно забезпечувати оплату житла.

Передбачено не лише фінансування оренди, а й додаткові послуги: юридичні консультації та підтримка у працевлаштуванні. Це дозволяє сформувати основу для стабільного життя після завершення програми.

Заявки приймаються шляхом заповнення анкети. Однак важливо розуміти: подання не гарантує включення до списку отримувачів. Відібрані учасники будуть повідомлені окремо.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області через цю програму є частиною ширшої ініціативи з підтримки соціально вразливих груп, які постраждали внаслідок війни.

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