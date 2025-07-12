Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області є частиною комплексного підходу, що поєднує матеріальну, психологічну, юридичну та побутову підтримку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом «Аваліст» спільно з міжнародною організацією Help – Hilfe zur Selbsthilfe, про що повідомляє Politeka

Це відомо з офіційної інформації на Facebook-сторінці фонду.

Ініціатива реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) та спрямована на підтримку мешканців регіону, що постраждали внаслідок військових дій. Проєкт охоплює кілька ключових напрямків, зокрема надання базових товарів, соціальний супровід, психологічну підтримку, а також правову допомогу для вразливих категорій населення.

Особливу увагу в рамках програми приділено психосоціальному супроводу. Досвідчені фахівці організовують індивідуальні зустрічі та групові сесії, які допомагають долати емоційні наслідки травматичних подій. Це дозволяє знизити рівень стресу, покращити психологічну стійкість і підтримати адаптацію людей похилого віку до нових обставин.

Юридичний компонент передбачає безкоштовні консультації щодо оформлення статусу ВПО, поновлення втрачених документів, соціальних виплат або компенсацій. Профільні спеціалісти консультують з питань, пов’язаних із життєвими труднощами, та сприяють вирішенню конкретних правових ситуацій.

Ще один аспект — кейс-менеджмент. Це персоналізований підхід до кожного заявника: від пошуку медичних послуг до допомоги з працевлаштуванням або доступом до навчальних програм. Це дозволяє швидше адаптуватися в новому середовищі та полегшує побутові складнощі.

Окремим напрямом є технічна допомога у вигляді ремонту житла. Роботи здійснюються для тимчасово переміщених осіб, які проживають у зонах із частковими руйнуваннями, де умови не відповідають базовим стандартам безпеки.

Крім того, триває розподіл гуманітарних наборів для пенсіонерів. Продукти та засоби гігієни передаються безкоштовно вразливим верствам населення у громадах, які пережили обстріли або перебувають у важкодоступних районах.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області є частиною комплексного підходу, що поєднує матеріальну, психологічну, юридичну та побутову підтримку.

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