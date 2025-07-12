Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области является частью комплексного подхода, сочетающего материальную, психологическую, юридическую и бытовую поддержку.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом «Авалист» совместно с международной организацией Help – Hilfe zur Selbsthilfe, о чем сообщает Politeka.

Это известно из официальной информации на Facebook-странице фонда.

Инициатива реализуется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и направлена ​​на поддержку жителей региона, пострадавших в результате военных действий. Проект охватывает несколько ключевых направлений, включая предоставление базовых товаров, социальное сопровождение, психологическую поддержку, а также правовую помощь для уязвимых категорий населения.

Особое внимание в рамках программы уделено психосоциальному сопровождению. Опытные специалисты организуют индивидуальные встречи и групповые сессии, помогающие преодолевать эмоциональные последствия травматических событий. Это позволяет снизить уровень стресса, улучшить психологическую устойчивость и поддержать адаптацию пожилых людей к новым обстоятельствам.

Юридический компонент предусматривает бесплатные консультации по оформлению статуса ВПЛ, возобновлению утраченных документов, социальных выплат или компенсаций. Профильные специалисты консультируют по вопросам, связанным с жизненными трудностями, и способствуют решению конкретных правовых ситуаций.

Еще один аспект – кейс-менеджмент. Это персонализированный подход к каждому заявителю: от поиска медицинских услуг до пособия по трудоустройству или доступа к учебным программам. Это позволяет быстрее адаптироваться в новой среде и упрощает бытовые сложности.

Отдельным направлением является техническая помощь в виде ремонта жилья.

Кроме того, идет распределение гуманитарных наборов для пенсионеров. Продукты и средства гигиены передаются бесплатно уязвимым слоям населения в общинах, переживших обстрелы или в труднодоступных районах.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области является частью комплексного подхода, сочетающего материальную, психологическую, юридическую и бытовую поддержку.

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