Пошук роботи для пенсіонерів у Харкові сьогодні набирає все більшої актуальності, адже багато хто після виходу на пенсію не хочуть сидіти вдома.

Ринок праці пропонує різноманітні варіанти роботи для пенсіонерів у Харкові з максимально комфортними умовами та гідною оплатою, повідомляє Politeka.

Розглянемо одну з популярних пропозицій на сайті work.ua. У компанії Контракт-Нерухомість шукають менеджера з купівлі-продажу нерухомості. Тут зарплата починається від 50 000 і може сягати 89 000 гривень. Важливо, що це не просто фіксований оклад, а можливість зростати в доході разом із власним розвитком.

Виплати здійснюються в день укладення угоди, жодних затримок. Компанія підтримує своїх співробітників маркетингово, забезпечує клієнтами та пропонує безкоштовне навчання з наставником. Така вакансія підходить тим, хто любить спілкуватися з людьми і готовий вчитися новому.

Інший варіант на цій же платформі - водій-міжнародник із оплатою від 40 000 до 60 000. Для тих, хто має водійський досвід, вміє користуватися тахографом та знає необхідні документи, ця робота для пенсіонерів у Харкові може стати ідеальним варіантом. Вона передбачає вантажні перевезення на автомобілях MAN TGX по Україні та за кордон.

Також не можна оминути пропозицію від мережі Фокстрот. У них є вакансія прибиральниці службових приміщень із зарплатою 9 000 гривень за 15 робочих змін. Ця робота для песіонерів у Харкові зручна для тих, хто шукає гнучкий графік і хоче мати певну фізичну активність. Колектив підтримує один одного, а умови максимально комфортні і безпечні. Крім того, співробітники мають доступ до знижок на продукцію магазину.

Отже, варіантів є чимало, і кожен може підібрати щось для себе: від продажів нерухомості до прибиральниці. Не варто боятися пробувати та подавати своє резюме.

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