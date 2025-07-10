Поиск работы для пенсионеров в Харькове сегодня набирает все большую актуальность, ведь многие после выхода на пенсию не хотят сидеть дома.

Рынок труда предлагает разные варианты работы для пенсионеров в Харькове с максимально комфортными условиями и достойной оплатой, сообщает Politeka.

Рассмотрим одно из популярных предложений на сайте work.ua. В компании Контракт-Недвижимость ищут менеджера по купле-продаже недвижимости. Здесь зарплата начинается от 50 000 и может достигать 89 000 гривен. Важно, что это не просто фиксированный оклад, а возможность расти в доходе вместе с развитием.

Выплаты производятся в день заключения сделки, никаких задержек. Компания поддерживает своих сотрудников маркетингово, обеспечивает клиентами и предлагает бесплатное обучение с наставником. Такая вакансия подходит тем, кто любит общаться с людьми и готов учиться новому.

Другой вариант на этой же платформе – водитель-международник с оплатой от 40 000 до 60 000. Для тех, кто имеет водительский опыт, умеет пользоваться тахографом и знает необходимые документы, эта работа для пенсионеров в Харькове может стать идеальным вариантом. Она предусматривает грузовые перевозки на автомобилях MAN TGX по Украине и за границу.

Также нельзя обойти предложение от сети Фокстрот. У них есть вакансия уборщицы служебных помещений с зарплатой 9 000 гривен за 15 рабочих смен. Эта работа для песионеров в Харькове удобна для тех, кто ищет гибкий график и хочет иметь определенную физическую активность. Коллектив поддерживает друг друга, а условия максимально комфортны и безопасны. Кроме того, сотрудники имеют доступ к скидкам на продукцию магазина.

Итак, вариантов немало, и каждый может подобрать что-то для себя: от продаж недвижимости до уборщицы. Не стоит бояться пробовать и подавать свое резюме.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с 1 июля: какие документы нужны для оформления помощи.