Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області, у межах цієї ініціативи, дозволяє забезпечити стабільні умови проживання тим, хто через бойові дії втратив можливість жити у власному домі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності міжнародних організацій, які підтримують постраждале населення, повідомляє Politeka.

Згідно з повідомленням благодійного фонду «Карітас Полтава», триває реєстрація на участь у програмі фінансової підтримки у межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні».

Вона охоплює осіб, яким потрібна компенсація витрат на оренду помешкання строком до шести місяців.

Підтримка надається внутрішньо переміщеним громадянам, які щойно прибули до Полтавської, Кременчуцької, Кобеляцької, Коломацької або Миргородської громад. Умовою участі є перебування на території однієї з цих ОТГ не більше ніж 30 діб.

Претендувати на отримання допомоги можуть люди, які відповідають принаймні одному з критеріїв уразливості. Зокрема, мова йде про осіб з інвалідністю, людей з тяжкими захворюваннями, літніх (від 55 років), що не мають родичів поруч, одиноких батьків або опікунів, багатодітні родини, вагітних жінок, а також матерів із немовлятами віком до трьох років.

Програма фінансується міжнародними партнерами та спрямована на тимчасове покриття житлових витрат найбільш незахищених категорій населення. Реєстрація проводиться безпосередньо через місцеві координатори.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області, у межах цієї ініціативи, дозволяє забезпечити стабільні умови проживання тим, хто через бойові дії втратив можливість жити у власному домі. Надання такої підтримки покликане зменшити соціальну напругу та сприяти інтеграції у новому середовищі.

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