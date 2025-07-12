Робота для пенсіонерів у Києві набирає все більшої актуальності, адже ніхто не хоче сидіти вдома і позбавляти себе активного соціального життя.

Ринок пропонує достатньо багато варіантів роботи для пенсіонерів у Києві, які підійдуть для тих, хто шукає легку або середньої складності зайнятість з офіційним оформленням і гідною оплатою, повідомляє Politeka.

Наприклад, на сайті work.ua є вакансія на виробництві в компанії Лаковер передбачає зарплату від 30000 до 32000 гривень. Умови досить прості і зрозумілі. Потрібно вміти швидко навчатися, бути акуратним і відповідальним.

Графік: 12 годин, з 7 ранку до 7 вечора без нічних змін і з плаваючими вихідними. Офіційне працевлаштування гарантує соціальні виплати, відпустку 24 календарних дні та оплату лікарняних. Завдання включають виготовлення продукції, обслуговування обладнання і упаковку.

Інший цікавий варіант — робота для пенсіонерів у Києві збиральником або монтажником корпусних меблів у компанії Мебелька. Тут оплата коливається від 42000 до 88000 залежно від кваліфікації і результатів праці. Для співробітників з інших міст пропонують комфортне житло в зручних районах столиці і навіть смачні комплексні обіди. Додатково є медичне страхування і можливість професійного зростання.

Також є вакансія водія вантажного автомобіля в транспортній компанії Влад Транс. Зарплата для досвідчених водіїв категорії С і СЕ починається від 35000 і може сягати до 50000. Ця робота для пенсіонерів у Києві передбачає офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, зручний графік і сучасну інфраструктуру з власною СТО, АЗС і автомийкою. Для літніх людей, які мають водійські навички, це стабільна і перспективна можливість.

Отже, усе залежить від бажання, стану здоров’я і наявності потрібних навичок. Не варто боятися пробувати щось нове і йти назустріч активному способу життя навіть після виходу на пенсію.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з 1 липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.