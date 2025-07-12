Работа для пенсионеров в Киеве набирает все большую актуальность, ведь никто не хочет сидеть дома и лишать себя активной социальной жизни.

Рынок предлагает достаточно много вариантов работы для пенсионеров в Киеве , которые подойдут для ищущих легкую или средней сложности занятость с официальным оформлением и достойной оплатой, сообщает Politeka.

К примеру, на сайте work.ua есть вакансия на производстве в компании Лаковер предусматривает зарплату от 30000 до 32000 гривен. Условия достаточно просты и понятны. Необходимо уметь быстро учиться, быть аккуратным и ответственным.

График: 12 часов, с 7 утра до 7 вечера без ночных смен и с плавающими выходными. Официальное трудоустройство гарантирует социальные выплаты, отпуск 24 календарных дня и оплату больничных. Задачи включают изготовление продукции, обслуживание оборудования и упаковку.

Другой интересный вариант – работа для пенсионеров в Киеве сборщиком или монтажником корпусной мебели в компании Мебелька. Здесь оплата колеблется от 42 000 до 88 000 в зависимости от квалификации и результатов труда. Для сотрудников из других городов предлагается комфортное жилье в удобных районах столицы и даже вкусные комплексные обеды. Дополнительно есть медицинское страхование и возможность профессионального роста.

Также есть вакансия водителя грузового автомобиля в транспортной компании Влад Транс. Зарплата для опытных водителей категории С и СЭ начинается от 35000 и может достигать 50000. Эта работа для пенсионеров в Киеве предусматривает официальное трудоустройство, социальные гарантии, удобный график и современную инфраструктуру с собственной СТО, АЗС и автомойкой. Для пожилых людей, обладающих водительскими навыками, это стабильная и перспективная возможность.

Следовательно, все зависит от желания, состояния здоровья и наличия нужных навыков. Не стоит бояться пробовать что-нибудь новое и идти навстречу активному образу жизни даже после выхода на пенсию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с 1 июля: какие документы нужны для оформления помощи.