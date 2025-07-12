Cтартував новий етап гуманітарної допомоги від благодійного фонду «Карітас Україна» у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Полтаві.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтаві видає благодійний фонд Карітас у вигляді гарячих обідів, проте важливо знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрила організація на своїй сторінці в Фейсбук.

Cтартував новий етап гуманітарної допомоги від благодійного фонду «Карітас Україна», в межах якого внутрішньо переміщені особи та люди похилого віку можуть отримати гарячі обіди. Ініціатива реалізується в рамках проєкту #Emergency_appeal і спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Щоденно, крім вихідних, біля гуманітарного офісу «Карітас» у Полтаві збираються люди, які приходять за теплими повноцінними обідами. Меню змінюється щодня, а страви готуються з урахуванням потреб літніх людей, зокрема щодо складу, поживності та легкості засвоєння.

Новий етап реєстрації орієнтований на такі групи:

осіб з інвалідністю першої, другої або третьої групи;

самотніх пенсіонерів, яким виповнилося 60 років і більше.

Отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтаві можна за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця (колишня Балакіна), будинок 24. Видача проводиться щодня з 13:00 до 14:00.

Для участі в програмі необхідно пройти попередню реєстрацію. При собі слід мати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує належність до відповідної категорії (наприклад, посвідчення про інвалідність або довідку про статус пенсіонера).

Ця хвиля допомоги призначена для нових учасників, а також для тих, хто не отримував гарячих обідів від «Карітас Полтава» після травня 2024 року. Такий підхід дозволяє розширити коло осіб, які отримують підтримку, і надати допомогу тим, хто її досі не мав.

Ініціатива благодійників — це не лише можливість забезпечити базові потреби, а й важливий крок до турботи про гідність та добробут людей у складний період життя.

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