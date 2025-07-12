Стартовал новый этап гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Каритас Украина» в виде бесплатных продуктов для пенсионеров в Полтаве.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве выдает благотворительный фонд Каритас в виде горячих обедов, однако важно знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыла организация на своей странице в Фейсбуке.

Стартовал новый этап гуманитарной помощи от благотворительного фонда «Каритас Украина», в рамках которого внутренне перемещенные лица и пожилые люди могут получить горячие обеды. Инициатива реализуется в рамках проекта #Emergency_appeal и направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Ежедневно кроме выходных возле гуманитарного офиса «Каритас» в Полтаве собираются люди, которые приходят за теплыми полноценными обедами. Меню меняется каждый день, а блюда готовятся с учетом потребностей пожилых людей, в частности, по составу, питательности и легкости усвоения.

Новый этап регистрации ориентирован на следующие группы:

лиц с инвалидностью первой, второй или третьей группы;

одиноких пенсионеров, которым исполнилось 60 лет и больше.

Получить бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве можно по адресу: Полтава, улица Семена Антонца (бывшая Балакина), дом 24. Выдача проводится ежедневно с 13:00 до 14:00.

Для участия в программе необходимо пройти предварительную регистрацию. При себе следует иметь:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документ, подтверждающий принадлежность к соответствующей категории (например, свидетельство об инвалидности или справку о статусе пенсионера).

Эта волна помощи предназначена для новых участников, а также для тех, кто не получал горячие обеды от «Каритас Полтава» после мая 2024 года. Такой подход позволяет расширить круг получающих поддержку и оказать помощь тем, кто ее до сих пор не имел.

Инициатива благотворителей – это не только возможность обеспечить базовые потребности, но и важный шаг к заботе о достоинстве и благополучии людей в сложный период жизни.

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