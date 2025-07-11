Подорожчання продуктів у Київській області змушує споживачів ретельно планувати покупки та порівнювати ціни між мережами та регіональними супермаркетами.

Подорожчання продуктів у Київській області набирає обертів, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Мінфін», найбільше зросла вартість картоплі, ковбаси та кави.

Найяскравіший приклад — картопля. Її середня ціна станом на 9 липня сягнула 43,80 грн/кг, що на 9,40 більше, ніж місяць тому. У червні показник становив лише 34,40–35,90.

У великих торговельних мережах вартість продукту стрімко підвищилась: у Metro — 30,90 гривень, в Auchan — 43,80, а в Megamarket — 41,18. За даними одного з супермаркетів Київщини, картопля рожева мита (100 г) коштує 6,00, що еквівалентно 60 за кілограм — це ще вище за середній рівень.

Також зросли ціни на ковбасу варену "Алан лікарську". Середні ринкові розцінки зараз становлять 408,93 грн/кг, тоді як у червні була 417,93. Найдешевше її можна придбати в Megamarket — за 357 гривень, а найдорожче — в Novus (449). Водночас у локальних магазинах вартість аналогічної продукції трохи нижча: "Ковбаса Ковбасні Традиції Теляча варена" (100 г) реалізується по 25,90 грн, тобто близько 259 кг.

Не менш показовим є зростання вартості кави. Зокрема, Nescafe Gold (210 г) у Auchan подорожчала до 549,70 грн, що на 115,70 більше за минуломісячну ціну (434). Локальні альтернативи також недешеві: зернова "Різдвяна кава" (200 г) обійдеться покупцеві в 289, або близько 1445 гривень за кілограм.

Подорожчання продуктів у Київській області змушує споживачів ретельно планувати покупки та порівнювати ціни між мережами та регіональними супермаркетами. Продовольча інфляція залишається одним із ключових факторів тиску на сімейні бюджети українців у середині літа.

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