Подорожание продуктов в Киевской области заставляет потребителей тщательно планировать покупки и сравнивать цены между сетями и региональными супермаркетами.

Подорожание продуктов в Киевской области набирает обороты, сообщает Politeka.

По данным портала «Минфин», больше всего возросла стоимость картофеля, колбасы и кофе.

Самый яркий пример – картофель. Ее средняя цена по состоянию на 9 июля достигла 43,80 грн/кг , что на 9,40 больше месяца назад. В июне показатель составлял всего 34,40–35,90 .

В крупных торговых сетях стоимость продукта стремительно повысилась: в Metro – 30,90 гривен, в Auchan – 43,80, а в Megamarket – 41,18. По данным одного из супермаркетов Киевщины, картофель розовая пошлина (100 г) стоит 6,00 , что эквивалентно 60 за килограмм — это еще выше среднего уровня.

Также выросли цены на колбасу вареную "Алан лекарственную" . Средние рыночные расценки сейчас составляют 408,93 грн/кг , в то время как в июне была 417,93 . Дешевле всего ее можно приобрести в Megamarket — за 357 гривен , а самое дорогое — в Novus (449). В то же время в локальных магазинах стоимость аналогичной продукции несколько ниже: "Колбаса Колбасные Традиции Телячая вареная" (100 г) реализуется по 25,90 грн , то есть около 259 кг .

Не менее показателен рост стоимости кофе. В частности, Nescafe Gold (210 г) у Auchan подорожала до 549,70 грн , что на 115,70 больше прошлогодней цены ( 434 ). Локальные альтернативы также недешевы: зерновой "Рождественский кофе" (200 г) обойдется покупателю в 289 , или около 1445 гривен за килограмм.

Подорожание продуктов в Киевской области заставляет потребителей тщательно планировать покупки и сравнивать цены между сетями и региональными супермаркетами. Продовольственная инфляция остается одним из ключевых факторов давления на семейные бюджеты украинцев в середине лета.

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