Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумах роздають лише за певних умов, про які варто знати.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумах надаються не всім вразливим категоріям українців, а лише за декількох умов, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумах роздають лише тим, хто належить до малозабезпечених сімей, які офіційно перебувають на обліку в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради. Цю гуманітарну ініціативу вдалося реалізувати завдяки підтримці міжнародної благодійної організації Global Empowerment Mission UA (GEM) у співпраці з Фондом Говарда Дж. Баффета.

Допомога надається у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумах на кожну родину. Отримати його можуть лише ті сім’ї, які станом на 1 липня 2025 року були зареєстровані в територіальній громаді та мали статус отримувачів державної соціальної допомоги. Це стосується насамперед домогосподарств, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують додаткової підтримки.

Видача наборів організована в актовій залі за адресою: вулиця Харківська, 35. Гуманітарну допомогу можна отримати у будні дні: з понеділка по четвер — з 8:00 до 16:00, а в п’ятницю — до 15:00. Зверніть увагу, що обідня перерва триває з 12:00 до 13:00.

Для отримання допомоги необхідно мати при собі:

паспорт або електронну версію документа в застосунку «Дія»;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

витяг про місце реєстрації на території Сумської МТГ (у разі потреби).

У разі, якщо за допомогою звертається довірена особа, вона повинна надати оригінали документів отримувача допомоги, а також пред’явити свій власний паспорт. Це дозволить забезпечити прозорість процесу видачі та уникнути непорозумінь.

У Департаменті соціального захисту наголошують, що гуманітарної допомоги вистачить на всіх, хто відповідає критеріям отримання, тож просять не створювати черг і дотримуватись порядку. Наразі це особливо важливо з огляду на загрозу безпеці, яка зберігається в регіоні.

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