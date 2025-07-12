Подорожчання продуктів у Харківській області зафіксовано одразу в кількох категоріях товарів, повідомляє Politeka.

Зокрема, аналітика з порталу Мінфін свідчить про зростання вартості рожевих помідорів, консервованих огірків та сардин за останній місяць.

Ціни оновлюються щоденно, що дозволяє точно відслідковувати тенденції.

Так, середня ціна на рожеві томати станом на 9 липня склала 104,27 грн/кг. У різних мережах цей показник варіюється: в Auchan – 99,90, у Metro – 103,90, а в Novus – 109,00. Для порівняння, у червні середній показник по супермаркетах становив 112,32 гривень. Найдешевше пропонує продукцію місцева торгова мережа «Рост»: помідор сорту Сливка коштує 92,90 кг.

Щодо сардин у натуральному вигляді (230 г), середній показник дорівнює 71,67 грн. У магазині Auchan – 71,90, Metro – 75,49, Megamarket – 79,30. Найнижча ціна – у Novus: 59,99. Тим часом, у «Рост» сардини Балтійські в олії коштують 52,70 шт. У порівнянні з червнем, загальне підвищення становить 2,35.

Консервовані огірки ТМ «Верес» (500 г) подорожчали до 107,98 гривень у середньому. Найдешевша пропозиція в Auchan – 98,90, а найдорожча – в Megamarket: 122,20. Мережа «Rost» реалізує гострий варіант тієї ж марки за 99,50 грн. Порівняно з минулим місяцем, середнє зростання ціни на ці консерви становить 3,23.

Подорожчання продуктів у Харківській області зачепило ключові позиції повсякденного споживання. Аналітики пояснюють коливання сезонними факторами, транспортними витратами та зміною попиту. В умовах інфляції навіть незначні зміни вартості можуть суттєво впливати на бюджет споживачів, особливо при регулярних покупках.

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