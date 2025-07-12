Подорожание продуктов в Харьковской области было зафиксировано сразу в нескольких категориях товаров, сообщает Politeka.

В частности, аналитика из портала Минфин свидетельствует о росте стоимости розовых помидоров, консервированных огурцов и сардин за последний месяц.

Цены обновляются ежедневно, что позволяет точно отслеживать тенденции.

Так, средняя цена на розовые помидоры по состоянию на 9 июля составила 104,27 грн/кг. В разных сетях этот показатель варьируется: в Auchan – 99,90, у Metro – 103,90, а в Novus – 109,00. Для сравнения, в июне средний показатель по супермаркетам составил 112,32 грн. Дешевле всего предлагает продукцию местная торговая сеть «Рост»: помидор сорта Сливка стоит 92,90 кг.

Относительно сардин в натуральном виде (230 г) средний показатель равен 71,67 грн. В магазине Auchan – 71,90, Metro – 75,49, Megamarket – 79,30. Самая низкая цена – у Novus: 59,99. Между тем, в «Росте» сардины Балтийские в масле стоят 52,70 шт. По сравнению с июнем общее повышение составляет 2,35.

Консервированные огурцы ТМ Верес (500 г) подорожали до 107,98 гривен в среднем. Самое дешевое предложение у Auchan – 98,90, а самое дорогое – в Megamarket: 122,20. Сеть "Rost" реализует острый вариант той же марки за 99,50 грн. По сравнению с прошлым месяцем средний рост цены на эти консервы составляет 3,23.

Подорожание продуктов в Харьковской области задело ключевые позиции повседневного потребления. Аналитики объясняют колебания сезонными факторами, транспортными издержками и изменением спроса. В условиях инфляции даже незначительные изменения стоимости могут оказывать существенное влияние на бюджет потребителей, особенно при регулярных покупках.

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