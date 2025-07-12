Житлова субсидія для пенсіонерів у Київській області може бути призначена лише за певних умов.

Трапляються випадки, коли ПФУ відмовляє в отриманні субсидії для пенсіонерів у Київській області через те, що заявнику не вистачає страхового стажу, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили, чому так відбувається.

Відповідно до підпункту 3 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року «Про спрощення порядку надання населенню субсидій…», житлова субсидія для пенсіонерів у Київській області може бути призначена лише за умови, що протягом визначеного періоду (не менше одного місяця) особа, чий дохід враховується при розрахунку, отримувала хоча б один із таких видів державної допомоги:

пенсію, стипендію або виплату при народженні (усиновленні) дитини;

виплати особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю або тим, хто доглядає за людьми з інвалідністю І та ІІ груп унаслідок психічного розладу;

соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію або мають інвалідність;

тимчасову соціальну виплату тим, хто досяг пенсійного віку, але не має права на пенсію;

допомогу по безробіттю або частковому безробіттю відповідно до Закону «Про зайнятість населення»;

державну допомогу малозабезпеченій сім’ї, якщо її отримує особа, яка втратила працездатність і має щонайменше 15 років страхового стажу, навіть за відсутності права на пенсію.

Наприклад, якщо особа й досягла 60-річного віку та отримувала певний вид доходу з перелічених вище, однак через недостатню кількість страхового стажу (менше ніж 15 років) вона не відповідає вимогам для призначення житлової субсидії для пенсіонерів у Київській області. Таким чином, право на отримання субсидії в цьому випадку відсутнє.

Джерело: Сільський господар.

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