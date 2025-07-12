Жилищная субсидия для пенсионеров в Киевской области может быть назначена только при определенных условиях.

Бывают случаи, когда ПФУ отказывает в получении субсидии для пенсионеров в Киевской области из-за того, что заявителю не хватает страхового стажа, сообщает Politeka.net.

В ПФУ раскрыли почему так происходит.

Согласно подпункту 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий…», жилищная субсидия для пенсионеров в Киевской области может быть назначена только при условии, что в течение определенного периода (не менее одного месяца) лицо, чей доход учитывается при расчете,

пенсию, стипендию или выплату при рождении (усыновлении) ребенка;

выплаты лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью или ухаживающим за людьми с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;

социальную помощь для лиц, не имеющих права на пенсию или имеющих инвалидность;

временную социальную выплату тем, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет права на пенсию;

пособие по безработице или частичной безработице в соответствии с Законом «О занятости населения»;

государственную помощь малообеспеченной семье, если ее получает лицо, утратившее трудоспособность и имеющее не менее 15 лет страхового стажа, даже при отсутствии права на пенсию.

Например, если лицо и достигло 60-летнего возраста и получало определенный вид дохода из вышеперечисленных, однако из-за недостаточного количества страхового стажа (менее 15 лет) он не отвечает требованиям для назначения жилищной субсидии для пенсионеров в Киевской области. Таким образом, право на получение субсидии в этом случае отсутствует.

Источник: Сільський господар.

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