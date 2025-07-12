Розмір субсидії для пенсіонерів у Харківській області залежить від декількох чинників.

Останнім часом багато людей зіткнулися зі зменшенням житлової субсидії для пенсіонерів у Харківській області, а дехто взагалі залишився без неї, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розповіли, чому це може трапитись.

У Пенсійному фонді пояснили, що це пов’язано з особливостями призначення виплат та змінами в доходах домогосподарств.

Розмір субсидії для пенсіонерів у Харківській області залежить від сезону. У неопалювальний період — з 1 травня до 30 вересня — сума допомоги знижується, адже відсутні витрати на опалення. Натомість у холодний період — з 1 жовтня по 30 квітня — виплати зростають, оскільки враховується опалення житла.

Ще одним чинником є фінансовий стан родини. Для розрахунку літньої субсидії для пенсіонерів у Харківській області беруть до уваги доходи за попередній рік, а також розмір пенсії за березень. Якщо доходи зросли, наприклад, унаслідок індексації пенсії, це може зменшити розмір виплати.

У деяких випадках допомогу поновлюють автоматично. Проте є й низка причин, через які людині можуть відмовити в допомозі:

наявність банківського вкладу в одного з членів родини на суму понад 100 тисяч гривень;

придбання товарів або послуг на суму понад 50 тисяч гривень протягом року перед зверненням;

власність на автомобіль віком до 5 років (крім мопеда чи причепа), або кількох транспортних засобів віком понад 15 років;

борг за комунальні послуги понад 680 гривень, який не сплачено більше трьох місяців;

відсутність доходів або середньомісячний дохід повнолітніх членів родини нижчий за мінімальну заробітну плату.

Щоб зберегти або отримати субсидію, важливо контролювати свій дохід, уникати прострочених платежів за комунальні послуги та дотримуватися умов, визначених законодавством.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові та області: за що доведеться платити значно більше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: скільки можна отримати від ООН, названо розмір виплат.

Як повідомляла Politeka, Гроші на догляд за пенсіонером в Харкові: хто з українців може отримати виплати, важливі нюанси.