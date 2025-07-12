Размер субсидии для пенсионеров в Харьковской области зависит от нескольких факторов.

В последнее время многие столкнулись с уменьшением жилищной субсидии для пенсионеров в Харьковской области, а некоторые вообще остались без нее, сообщает Politeka.net.

В ПФУ рассказали , почему это может случиться.

В Пенсионном фонде объяснили, что это связано с особенностями назначения выплат и изменениями доходов домохозяйств.

Размер субсидии для пенсионеров в Харьковской области зависит от сезона. В неотапливаемый период — с 1 мая по 30 сентября — сумма помощи снижается, ведь отсутствуют расходы на отопление. В холодный период — с 1 октября по 30 апреля — выплаты растут, поскольку учитывается отопление жилья.

Еще одним фактором является финансовое состояние семьи. Для расчета летней субсидии для пенсионеров в Харьковской области учитывают зароботки за предыдущий год, а также размер пенсии за март. Если они выросли, например вследствие индексации пенсии, это может уменьшить размер выплаты.

В некоторых случаях помощь возобновляется автоматически. Однако есть и ряд причин, по которым человеку могут отказать в помощи:

наличие банковского вклада у одного из членов семьи на сумму свыше 100 тысяч гривен;

приобретение товаров или услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен в течение года перед обращением;

собственность на автомобиль в возрасте до 5 лет (кроме мопеда или прицепа) или нескольких транспортных средств старше 15 лет;

долг за коммунальные услуги свыше 680 гривен, не уплачен более трех месяцев;

отсутствие доходов или среднемесячный доход совершеннолетних членов семьи ниже минимальной заработной платы.

Чтобы сохранить или получить субсидию, важно контролировать свой доход, избегать просроченных платежей за коммунальные услуги и соблюдать условия, определенные законодательством.

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