Із 10 липня на пункті «Шегині-Медика» запроваджено обмеження руху у Львівській області, передає Politeka.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Згідно з рішенням Міністерства розвитку громад і територій, у системі «єЧерга» реєстрація дозволяється виключно для регулярних рейсів. Такі заходи вжито через стрімке зростання транспортного навантаження та з метою покращення комфорту пасажирів.

Це тимчасове обмеження руху у Львівській області стосується лише виїзду з країни.

Для нерегулярних маршрутів прикордонна служба рекомендує обирати напрямок «Нижанковичі – Мальховичі». Новий перехід, який відкрили наприкінці 2023 року, здатен пропускати до 50 автобусів щодоби.

Проте впродовж усього червня ним скористалося лише 80 транспортних одиниць, тобто в середньому лише три на добу. Це свідчить про значний резерв потужності. У той час, як основний перехід на Львівщині — «Шегині» — перебуває в умовах перенавантаження.

Заступник міністра Сергій Деркач наголосив, що обмеження є тимчасовим заходом і не впливає на в'їзд до України. Перевізники, які здійснюють нерегулярні перевезення, можуть обирати й інші пункти пропуску, однак саме «Нижанковичі» рекомендовані як альтернатива для зменшення черг.

Також варто зазначити, що легкові авто, пішоходи та інші категорії транспорту змін у правилах не відчують.

До слова, у Львові також запровадили абонементи на всі види громадського транспорту. За перші два дні проїзні придбали близько 600 людей. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності Львівської міської ради Олег Забарило. Придбати абонемент можна через сайт, додаток або термінали EasyPay, а також у Центрах туристичної інформації на площі Ринок, 1 та Двірцевій.