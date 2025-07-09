С 10 июля на пункте "Шегини-Медика" введено ограничение движения во Львовской области , передает Politeka.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач .

Согласно решению Министерства развития общин и территорий, в системе «Евчера» регистрация разрешается исключительно для регулярных рейсов.

Это временное ограничение движения во Львовской области касается только выезда из страны.

Для нерегулярных маршрутов пограничная служба рекомендует выбирать направление «Нижанковичи – Мальховичи». Новый переход, открывшийся в конце 2023 года, способен пропускать до 50 автобусов в сутки.

Однако на протяжении всего июня им воспользовалось всего 80 транспортных единиц, то есть в среднем всего три в сутки. Это свидетельствует о значительном резерве мощности. В то время как основной переход на Львовщине – «Шегини» – находится в условиях перегрузки.

Замминистра Сергей Деркач подчеркнул, что ограничение является временной мерой и не влияет на въезд в Украину. Перевозчики, осуществляющие нерегулярные перевозки могут выбирать и другие пункты пропуска, однако именно «Нижанковичи» рекомендованы как альтернатива для уменьшения очередей.

Также стоит отметить, что легковые автомобили, пешеходы и другие категории транспорта изменений в правилах не почувствуют.

Кстати, во Львове также ввели абонементы на все виды общественного транспорта. За первые два дня проездные приобрели около 600 человек. Об этом сообщил директор департамента городской мобильности Львовского городского совета Олег Забарило. Приобрести абонемент можно через сайт, приложение или терминалы EasyPay, а также в центрах туристической информации на площади Рынок, 1 и Дворцовой.